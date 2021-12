Natale in quarantena, Coldiretti: Fatturato food delivery sale a 1,5 miliardi (Di martedì 28 dicembre 2021) Le quarantene danno la spinta al food delivery nelle feste di Natale. Con il boom dei nuovi contagi salgono a circa 2,5 milioni gli italiani che non possono uscire da casa, tra coloro che si sono contagiati e sono in isolamento e quanti hanno avuto contatti a rischio durante le festività e si sono messi in quarantena, sulla base di provvedimenti o anche volontariamente. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che proprio la coincidenza con i pranzi e i cenoni di fine anno fa balzare al valore record di 1,5 miliardi di euro il Fatturato del food delivery in Italia nel 2021. Una richiesta favorita – sottolinea la Coldiretti – dall’impossibilità in molti casi di uscire di casa o di cucinare ma anche per evitare di ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Le quarantene danno la spinta alnelle feste di. Con il boom dei nuovi contagi salgono a circa 2,5 milioni gli italiani che non possono uscire da casa, tra coloro che si sono contagiati e sono in isolamento e quanti hanno avuto contatti a rischio durante le festività e si sono messi in, sulla base di provvedimenti o anche volontariamente. E’ quanto stima lanel sottolineare che proprio la coincidenza con i pranzi e i cenoni di fine anno fa balzare al valore record di 1,5di euro ildelin Italia nel 2021. Una richiesta favorita – sottolinea la– dall’impossibilità in molti casi di uscire di casa o di cucinare ma anche per evitare di ...

