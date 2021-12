Nardella | ' Giuliano Amato sarebbe una figura di garanzia ma il centro - destra non lo vuole'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nardella Giuliano

Globalist.it

... comeAmato, a lungo anima del craxismo e che non è visto come la migliore delle ipotesi ... come spiega il sindaco di Firenze, Dario, intervenendo a 'Omnibus', su La 7. 'Al di là ...Così Dario, sindaco di Firenze, a Omnibus su La7. Quanto alla riunione del 13 gennaio di ... Infine sull'ipotesiAmato: 'Io ho molta stima di Amato ma anche qui credo che ci siano ...Siamo sicuri che questa volta debba uscire fuori un presidente di centro-destra? Non è detto: certo è che tra i nomi di compromesso che vengono tirati fuori dal centro-sinistra alcuni risultano come p ...Roma, 28 dic. "I leader dei vari partiti hanno il dovere di indicare un percorso non solo sul Colle ma anche sulla continuità della legislatura perchè la situaz ...