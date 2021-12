Napoli, piace il giovane Neuhaus: il prezzo del centrocampista (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Napoli starebbe mettendo gli occhi sul giovane Neuhaus del Borussia Mönchengladbach: Giuntoli sta parlando con gli agenti e intanto la società fa il prezzo Il Napoli fiuta il colpo a sorpresa per il mercato di gennaio. piace il classe ’97 Neuhaus del Borussia Mönchengladbach. Il talento in rotta con la società tedesca potrebbe essere ceduto e Giuntoli starebbe parlando proprio con l’entourage del ragazzo. Le cifre dell’affare potrebbero essere un ostacolo visto la clausola di 45 milioni di euro sul centrocampista. Il Napoli spera di poterlo strappare a cifre ben più basse e vicine ai 18 milioni più bonus. A riferirlo Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilstarebbe mettendo gli occhi suldel Borussia Mönchengladbach: Giuntoli sta parlando con gli agenti e intanto la società fa ilIlfiuta il colpo a sorpresa per il mercato di gennaio.il classe ’97del Borussia Mönchengladbach. Il talento in rotta con la società tedesca potrebbe essere ceduto e Giuntoli starebbe parlando proprio con l’entourage del ragazzo. Le cifre dell’affare potrebbero essere un ostacolo visto la clausola di 45 milioni di euro sul. Ilspera di poterlo strappare a cifre ben più basse e vicine ai 18 milioni più bonus. A riferirlo Calciomercato.com. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piace Zoff: 'Scudetto? I pronostici fatti vedono l'Inter favorita, e su Meret...' ... ex portiere - tra le altre del Napoli e della Juventus oltre che della Nazionale italiana - è ... Quanto potrebbe aiutare Nicolò Zaniolo agli spareggi per il mondiale? Le piace come calciatore? Deve ...

Ag. Morabito: 'Napoli su Doekhi del Vitesse: in scadenza, cifra non esosa' Piace al Napoli come ad altri club italiani. Possono arrivare giovani senza costi esorbitanti o scambi. Se ci vai a gennaio intorno ai 2 milioni te lo si può dare, questa è la terza stagione che fa ...

Napoli, per la difesa si avvicina Sarr dal Chelsea: si lavora per il prestito In casa Napoli nel mercato di gennaio dovranno per forza andare in porto alcune operazioni in entrata. Su tutti vi è infatti da sostituire Kostas Manolas, ...

