Napoli – Morto a 52 anni Hugo Maradona | il fratello minore di Diego

(Di martedì 28 dicembre 2021) Lutto in casadiArmando, èquesta mattina per arresto cardiaco. Lutto in casa, ne parla … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - Corriere : Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - tempoweb : É morto a Napoli Hugo #Maradona, il fratello di Diego #iltempoquotidiano - zeekiraco : RT @Gazzetta_it: Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Morto

Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, è deceduto. Aveva 52 anni, èin mattinata per un arresto cardiaco nella sua casa in provincia di. segue servizio completoE'questa mattina Hugo Maradona . Il fratello di Diego Armando è stato colpito da un arresto cardiaco . Maradona, che aveva 52 anni e abitava a Monte di Procida in provincia diè stato ...È morto Hugo Maradona, il fratello di Diego Armando, colpito da un arresto cardiaco. L'uomo, 52 anni, viveva in provincia di Napoli.Morto Hugo Maradona: il fratello di Diego stroncato da un infarto. Ecco la ricostruzione di quanto accaduto Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, è morto nella mattinata di oggi, 28 dicem ...