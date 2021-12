Napoli, mini abbonamento per Sampdoria e Fiorentina: i dettagli (Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione della doppia sfida interna, in Campionato con la Sampdoria e in Coppa Italia con la Fiorentina, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la società ha concesso la possibilità di acquistare un unico mini abbonamento per entrambe le partite. I PREZZI DEL mini abbonamento (Sampdoria + Fiorentina) Tribuna Posillipo € 70,00Tribuna Nisida € 50,00Distinti € 40,00Curve anello superiore € 25,00Curve anello inferiore € 15,00Non sono previste tariffe ridotte.Per questi eventi, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. I biglietti saranno disponibili esclusivamente online, dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 dicembre 2021) In occasione della doppia sfida interna, in Campionato con lae in Coppa Italia con la, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, la società ha concesso la possibilità di acquistare un unicoper entrambe le partite. I PREZZI DEL) Tribuna Posillipo € 70,00Tribuna Nisida € 50,00Distinti € 40,00Curve anello superiore € 25,00Curve anello inferiore € 15,00Non sono previste tariffe ridotte.Per questi eventi, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. I biglietti saranno disponibili esclusivamente online, dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio ...

