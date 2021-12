Napoli, mini abbonamento per due match di serie A: da domani in vendita anche i biglietti per il Barça (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiIn vista del doppio impegno casalingo, quello di Campionato e quello di Coppa Italia, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, La SSC Napoli ha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo (miniabbonamento) valevole per entrambi gli eventi: Questi i prezzi del miniabbonamento (Sampdoria + Fiorentina): Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 50,00 Distinti € 40,00 Curve anello superiore € 25,00 Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previste tariffe ridotte. Per questi eventi, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio 2022, sarà possibile acquistare il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 7 minutiIn vista del doppio impegno casalingo, quello di Campionato e quello di Coppa Italia, rispettivamente il 9 e il 12 gennaio 2022 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di, La SSCha riservato ai propri tifosi la possibilità di acquistare un solo titolo () valevole per entrambi gli eventi: Questi i prezzi del(Sampdoria + Fiorentina): Tribuna Posillipo € 70,00 Tribuna Nisida € 50,00 Distinti € 40,00 Curve anello superiore € 25,00 Curve anello inferiore € 15,00 Non sono previste tariffe ridotte. Per questi eventi, la capienza dell’impianto sarà ridotta nel rispetto della normativa vigente. Dalle ore 10.00 del 29 dicembre 2021 alle ore 23.59 del 6 gennaio 2022, sarà possibile acquistare il ...

