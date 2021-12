Napoli, Maran: «Spalletti perde tre calciatori impossibile da rimpiazzare» (Di martedì 28 dicembre 2021) L’allenatore Maran ha parlato delle perdite che avrà il Napoli a causa della Coppa d’Africa Rolando Maran, allenatore italiano nelle ultime ore vicino allo Spezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle perdite che avrà il Napoli tra gennaio e febbraio a causa della Coppa d’Africa. LE PAROLE – «Il Napoli è in una situazione in cui va a perdere per la coppa d’Africa tre uomini che sono davvero difficili da rimpiazzare. Koulibaly, Anguissa e Osimhen formano l’ossatura della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) L’allenatoreha parlato delle perdite che avrà ila causa della Coppa d’Africa Rolando, allenatore italiano nelle ultime ore vicino allo Spezia, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato delle perdite che avrà iltra gennaio e febbraio a causa della Coppa d’Africa. LE PAROLE – «Ilè in una situazione in cui va are per la coppa d’Africa tre uomini che sono davvero difficili da. Koulibaly, Anguissa e Osimhen formano l’ossatura della squadra». L'articolo proviene da Calcio News 24.

