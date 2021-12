Napoli | Lozano positivo al Covid | il comunicato

(Di martedì 28 dicembre 2021) Un altro caso di positività in serie A e soprattutto tra le fila del, il terzo dopo Fabian Ruiz e Lorenzo Insigne questa volta è toccato a Hirving, anche lui regolarmente vaccinato e attualmente in quarantena. A comunicarlo è stato lo stessonegli ultimi minuti sul proprio profilo Twitter, il messicano è adesso a forte dubbio per la sfida contro la Juve prevista il 6 Gennaio.-19Ilufficiale S.S.C.via Twitter: “Hirvingè risultatoal-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà ...

- Ancora guai legati al Covid per ildi Luciano Spalletti , che perde Hirving, contagiato dal virus: " Hirvingè risultato positivo al Covid - 19 in seguito a un tampone molecolare effettuato in Messico - fa sapere ...La SSC, con una nota ufficiale, comunica che Hirvingè risultato positivo al Covid al tampone effettuato in Messico. Questa la nota ufficiale in merito: ' Hirvingè risultato positivo al ...Altro caso Covid nel Napoli: non solo Fabiàn Ruiz e Insigne, anche Lozano è risultato positivo al Covid. L’attaccante era in Messico per le feste natalizie, dovrà ritardare il rientro in Italia. Grave ...Lozano è positivo al Covid. L’attaccante del Napoli è a rischio per la partita contro la Juve in programma il 6 gennaio Il Covid colpisce ancora il Napoli. Il club azzurro ha annunciato via Twitter ch ...