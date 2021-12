Napoli | Insigne vicino all’addio | la firma con il Toronto può arrivare a giorni

Advertising

capuanogio : #Insigne positivo al #Covid, il resto della squadra del #Napoli sottoposto a un giro di tamponi molecolari su ordin… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, Toronto chiama: ingaggio faraonico per Insigne #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l… - ilnapolionline : Il Roma - Insigne, è già addio al Napoli. Il Toronto fa sul serio e rilancia - - areanapoliit : IL ROMA - Insigne sta per dire sì al Toronto. Ieri nuova mega offerta. Lascerà Napoli a giugno - sscalcionapoli1 : Caiazza su Insigne: “A breve comunicherà al Napoli la sua prossima squadra” -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Fabian Ruiz è in Spagna,è residente nella zona della Asl1. Oggi sono fuori dalla nostra giurisdizione.SUGGESTIONE NATALIZIA Lorenzo, 30 anni, è stato nuovamente offerto alla Roma. Mossa del ... Proprio ilvorrebbe Marash Kumbulla, in prestito con obbligo di riscatto, per sostituire in ...Lorenzo Insigne al Toronto, il club della MLS vuole chiudere in fretta l'affare e continua i contatti con l'agente Vincenzo Pisacane.Il 6 gennaio si giocherà il match tra Juve e Napoli. Ma si giocherà? Fabian Ruiz è risultato positivo e l'ASL ragiona sul possibile rinvio ...