Napoli | Insigne sta per accettare il Toronto | offerta faraonica irrinunciabile

(Di martedì 28 dicembre 2021) Il capitano delstarebbe perl’del, volando in Canada dal prossimo giugno Il futuro di Lorenzopotrebbe essere ormai scritto. Niente, né Serie A o Premier League. Secondo quanto riportato da Il Roma, infatti, il capitano azzurro avrebbe deciso dil’del. Il club canadese sarebbe pronto a ricoprire d’oro il 10 della Nazionale con uno stipendio da 9,5 milioni di euro per le prossime cinque stagioni.sarebbe ormai a un passo dall’, però da giugno 2022 quando il suo contratto sarà andato in scadenza con il. L'articolo proviene da Calcio News ...

ASCOLTA Il capitano delstarebbe per accettare l'offerta del Toronto, volando in Canada dal prossimo giugno Il futuro di Lorenzopotrebbe essere ormai scritto. Niente, né Serie A o Premier ...... parla del futuro di Lorenzo. Tra il giocatore ed ilcontinua a non esserci alcun accordo per il rinnovo del contratto, l'addio al club azzurro è ora la possibilità più concreta. ...Clamorosa notizia di questa mattina de Il Roma: Lorenzo Insigne sta per salutare Napoli, è arrivata un'offerta irrinunciabile del Toronto.Lorenzo Insigne è sempre più lontano da Napoli. L'edizione odierna del Roma lancia una clamorosa indiscrezione sul capitano: secondo quanto riporta il ...