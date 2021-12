Napoli | il comunicato UFFICIALE | Lozano positivo al Covid-19

(Di martedì 28 dicembre 2021) Nuovi problemi in casa: dopo le positività di Lorenzo Insigne e Fabiàn Ruiz, anche Hirvingrisulta essere stato contagiato dal virus: c’è la notadel club Come… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Lozano è risultato positivo al Covid: ilufficiale delsulle condizioni dell'attaccante messicano Hirving Lozano è risultato positivo al Covid. Ecco ilufficiale delsulle condizioni dell'attaccante ...- continua sotto - Un caso affrontato lo scorso ottobre, a, in occasione del Forum ... Una ispezione delle Dogane tunisine - si riferisce ancora nel- ha infatti rivelato che nei ...Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19, lo annuncia la SSC Napoli attraverso un comunicato ufficiale: “Hirving Lozano è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare ...In casa Napoli si registra un'altra positività al Covid-19: si tratta di Hirving Lozano, l'attaccante messicano dei partenopei ...