Napoli | è morto Hugo Maradona | il fratello di Diego

Advertising

ciropellegrino : È morto Hugo #Maradona, era il fratello di Diego. Il decesso avvenuto in casa, arresto cardiaco - Gazzetta_it : Morto Hugo Maradona, fratello di Diego. Aveva 52 anni - Corriere : Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - Carly_Flandria : RT @Corriere: Morto a Napoli Hugo Maradona, il fratello di Diego. Aveva 52 anni - comandantecorto : Fallecio el Turco. Seguramente ahora estara jugando un picado con su hermano al cual definio como un marciano QEPD… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli morto

Attiva ora: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie Gasport 28 dicembre 2021Calcio - Nuovo lutto nella famiglia Maradona : èHugo , fratello di Diego. Aveva 52 anni e viveva in Campania, esattamente nella zona Flegrea a Monte di Procida. E'Hugo Maradona: ...Hugo Maradona, fratello del Pibe de Oro, è deceduto. Aveva 52 anni, è morto in mattinata per un arresto cardiaco nella sua casa in provincia di Napoli.L’uomo di 52 anni viveva nella zona Flegrea, a Monte di Procida, provincia di Napoli. E’ deceduto nella sua abitazione, i medici hanno constatato il decesso. La triste notizia arriva dopo poco più di ...