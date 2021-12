Napoli-Bari, tav: Corte dei Conti, via libera al prestito Banca europea degli investimenti, prima tranche ottocento milioni di euro (Di martedì 28 dicembre 2021) Di Nino Sangerardi: La Corte dei Conti–Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell’Economia e Finanze—ha dato parere favorevole al contratto di prestito sottoscritto il 26 novembre 2021( repertorio n.231) tra la Repubblica italiana, che agisce tramite il Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro, e la Banca europea per gli investimenti(BEI) con oggetto il finanziamento del programma denominato “ RFI High speed rail Napoli-Bari”. I Magistrati contabili hanno registrato in data 22 dicembre 2021 il decreto che ratifica il contratto di prestito che lo Stato italiano ha chiesto alla BEI : prima tranche di erogazione pari a 800 milioni di ... Leggi su noinotizie (Di martedì 28 dicembre 2021) Di Nino Sangerardi: Ladei–Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero dell’Economia e Finanze—ha dato parere favorevole al contratto disottoscritto il 26 novembre 2021( repertorio n.231) tra la Repubblica italiana, che agisce tramite il Ministero Economia e Finanze Dipartimento del Tesoro, e laper gli(BEI) con oggetto il finanziamento del programma denominato “ RFI High speed rail”. I Magistrati contabili hanno registrato in data 22 dicembre 2021 il decreto che ratifica il contratto diche lo Stato italiano ha chiesto alla BEI :di erogazione pari a 800di ...

