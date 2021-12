Nainggolan parla del suo passato: «Roma? Sono deluso per come sia finita» (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole di Nainggolan sul suo passato alla Roma, dall’addio elle dure dichiarazioni su Monchi: il centrocampista belga non le manda a dire Nainggolan ha parlato a TeleRadioStereo della sua avventura in giallorosso. Dai tifosi, all’addio a Monchi, il belga si racconta. Le sue parole: Roma – «Sono orgoglioso e Sono deluso per come sia finita. Quando è arrivato Monchi si è comportato male nei miei confronti. Gli uomini finti non li saluto volentieri. La mia più grande delusione a Roma è che sia arrivato lui e che penso volesse vendere tutti i giocatori presi da Sabatini. Per come Sono fatto ho preso la scelta giusta, seppur a malincuore.» TIFOSI – «I ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Le parole disul suoalla, dall’addio elle dure dichiarazioni su Monchi: il centrocampista belga non le manda a direhato a TeleRadioStereo della sua avventura in giallorosso. Dai tifosi, all’addio a Monchi, il belga si racconta. Le sue parole:– «orgoglioso epersia. Quando è arrivato Monchi si è comportato male nei miei confronti. Gli uomini finti non li saluto volentieri. La mia più grande delusione aè che sia arrivato lui e che penso volesse vendere tutti i giocatori presi da Sabatini. Perfatto ho preso la scelta giusta, seppur a malincuore.» TIFOSI – «I ...

