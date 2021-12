Nainggolan |  «Andai via dalla Roma perché Monchi voleva vendere tutti i giocatori presi da Sabatini»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 28 dicembre 2021) L’ex centrocampista della, Radja, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TeleRadioStereo in merito al suo addio alla. Ha dato la responsabilità all’arrivo in giallorosso del direttore sportivo. “Quando è arrivato il nuovo direttore sportivo sembrava mi volesse bene ma poi con me si è comportato male. Io gli uomini finti non li saluto volentieri. Aera arrivato questo signore che penso abbia volutoda, così io, a malincuore, penso di aver fatto la scelta giusta”. I tifosi della, racconta, non lo hanno mai dimenticato. “Ogni tanto riguardo qualche video con la maglia giallorossa e sento ancora quel calore che non mai provato in ...