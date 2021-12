Myanmar | condannato a tre anni di carcere il modello Paing Takhon

(Di martedì 28 dicembre 2021) Trediper avere partecipato alle manifestazioni di massa contro il colpo di stato del febbraio 2021 in. A tanto è statoil, attore e cantante di 25...

TGCOM

TGCOM

Tre anni di carcere per avere partecipato alle manifestazioni di massa contro il colpo di stato del febbraio 2021 in Myanmar. A tanto è stato condannato il modello, attore e cantante di 25 anni Paing Takhon, che era stato arrestato lo scorso aprile e che da allora è ai lavori forzati. È uno dei volti più noti del paese. Secondo il Witness Observatory, "35 persone, compresi bambini e donne, sono state bruciate vive". Paing Takhon è stato condannati a 3 anni di carcere e ai lavori forzati per aver preso parte alle proteste contro il regime militare del Myanmar. Ha 25 anni ed era stato arrestato lo scorso aprile dopo la sua partecipazione alle manifestazioni contro il colpo di stato.