Musumeci a fianco di Berlusconi | ' Chi l' ha detto che un Presidente della Repubblica debba avere un' ampia maggioranza?'

Advertising

globalistIT : Un assaggio del circo che ci aspetta nelle prossime settimane - Salvato55531951 : @Musumeci_Staff @Regione_Sicilia Auguri di buon lavoro e sempre al suo fianco! -

Ultime Notizie dalla rete : Musumeci fianco

Globalist.it

'Se Draghi dovesse andare al Quirinale, il ricorso al voto anticipato sarebbe più che legittimo e naturale' ha continuato, "Ma non è questo il momento di fare i nomi anche perché ogni nome ......a. Non è però un addio, non c'è malinconia per De Luca: 'Io non andrò via da Messina, mi candido a fare il Presidente del Consiglio Comunale, se voi lo vorrete. Sarò capolista adel ...Il Presidente della Regione Sicilia: "La storia del Quirinale dimostra come ci siano stati dei presidenti eletti senza avere una ampia maggioranza e abbiano poi dimostrato doti di equilibrio e saggezz ...De Luca è pronto a fare sul serio, a meno che non sia l’ennesimo bluff pokeristico per mettere i bastoni tra le ruote a Musumeci. Non è però un addio ... Sarò capolista a fianco del nostro o della ...