Muna e Sara | la madre e la figlia fuggite dalla Somalia e accolte da una famiglia barese

(Di martedì 28 dicembre 2021) Hanno trascorso un Natale nel calore dell’abbraccio di unache ha aperto le sue porte per accoglierle dopo anni di difficoltà. Una storia a lieto fine, fatta di gesti importanti che vanno oltre i simboli e restituiscono il reale senso natalizio. Tutto merito di una coppia di medici in pensione che hanno deciso di aprire le porte di casa loro ache grazia al progetto Refugees Welcome e a Etnie Onlus hanno trovato quello spazio nel tessuto sociale della città pugliese per proseguire il loro percorso di integrazione.da unaa Bari L’arrivo, alla ...

ha 22 anni, e arriva dalla Somalia. Lavora come cameriera in un albergo a Bari, e ha una bimba di due anni,. È arrivata in Italia come minore straniero non accompagnato, è stata accolta in ... La 22enne e la sua bambina hanno trovato accoglienza grazie al progetto Refugees Welcome Italia e a Etnie Onlus ...