(Di martedì 28 dicembre 2021) Unadi giunta approvata questa mattina dall’amministrazione di Stefano Lo Russo stabilisce nuove e più severe regole per mettere un freno alla malain alcune zone della città. In particolare lava a sostituire le ordinanze di carattere contingentendo validi per tutto l’anno i provvedimenti di divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e contenitori metallici e di vendita di alcolici e superalcolici da asporto dalle ore 21 nelle aree di San Salvario, Vanchiglia, zona di piazza Vittorio, Regio Parco-Borgo Rossini.“Abbiamo valutato di adottare un attotivo di Giunta – spiega il sindaco, Stefano Lo Russo – perché la questione è ormai piuttosto endemica. Questo atto supera l’esigenza di prorogare l’ordinanza valida fino ...

Advertising

RoccoTodero : RT @fleinaudi: Nuova lezione di @RoccoTodero per la #ScuoladeiDirittiedelleLibertà Spetta ai sindaci il compito di tutelare il diritto all… - nuovasocieta : Movida, nuova delibera rende divieti permanenti - fleinaudi : Nuova lezione di @RoccoTodero per la #ScuoladeiDirittiedelleLibertà Spetta ai sindaci il compito di tutelare il di… - marchenews24 : Macerata, Movida: nuova ordinanza valida fino al 21 gennaio 2022 - YouTvrs : Movida, firmata la nuova ordinanza: sarà valida fino al 21 gennaio - -

Ultime Notizie dalla rete : Movida nuova

CronacaComune

Il governatore ha esortato a tenere comportamenti "seri e responsabili" per fronteggiare laondata di contagi da variante Omicron. De Luca ha ricordato che in diversi casi, come per l'obbligo ...... piccole comitive, calca evitata nei luoghi simbolo dellae di Luci d'Artista. Arrivi ad ...tappa in Piazza Flavio Gioia. Piazza della Libertà sguarnita, tutti sotto gli ombrelli per lo ...A causa dell’aggravarsi della situazione relativa alla circolazione virale del SarsCov2 anche nel capoluogo e dell’emergere nei giorni della vigilia e del Natale di criticità soprattutto nel centro st ...Più controlli nei luoghi della movida. Dallo scorso 23 dicembre, giorno dell’entrata in vigore della nuova ordinanza di Vincenzo De Luca, le forze dell’ordine hanno avviato un’attività di monitoraggio ...