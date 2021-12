Motomondiale: SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema oggi e domani (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli (20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. SIC restituisce il ritratto intenso ed emozionante di un campione unico. Racconta una storia, quella di un bambino che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Racconta del coraggio, al quale tutti abbiamo fatto ricorso, necessario per affrontare sfide che abbiamo ritenuto al di fuori della nostra portata. E lo racconta attraverso l'epopea della stagione 2008 che decreterà Marco Simoncelli Campione del Mondo Classe 250cc. Un Mondiale iniziato da outsider, sofferto, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. - (Adnkronos) - A 10 anni dalla scomparsa del Campione(20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento alda Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. SIC restituisce il ritratto intenso ed emozionante di un campione unico. Racconta una storia, quella di un bambino che aveva un sogno più grande dei propri limiti e che ha fatto di tutto per realizzarlo. Racconta del coraggio, al quale tutti abbiamo fatto ricorso, necessario per affrontare sfide che abbiamo ritenuto al di fuori della nostra portata. E lo racconta attraverso l'epopea della stagione 2008 che decreteràCampione del Mondo Classe 250cc. Un Mondiale iniziato da outsider, sofferto, ...

