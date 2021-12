Motomondiale: SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema oggi e domani (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – A 10 anni dalla scomparsa del Campione Marco Simoncelli (20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento al cinema da Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. – (Adnkronos) – A 10 anni dalla scomparsa del Campione(20 gennaio 1987 – 23 ottobre 2011), arriva nelle sale SIC, il documentario Sky Original prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe, distribuito come uscita evento alda Nexo Digital solo il 28 e 29 dicembre. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

