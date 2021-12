Motomondiale: SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema oggi e domani (2) (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Ad arricchire il racconto, le testimonianze e i ricordi di chi ha vissuto insieme a lui a cominciare dal padre, l’onnipresente Paolo Simoncelli, la storica fidanzata Kate Fretti, il compagno di mille sfide alla “cava”, nonché idolo e amico Valentino Rossi, il pilota Mattia Pasini amico d’infanzia e primo compagno di team ai tempi delle gare in minimoto, Carlo Pernat il manager del Motomondiale con la “M” maiuscola, Paolo Beltramo, amico di Marco e storico inviato dai box, l’avversario più ostico lo spagnolo Alvaro Bautista, il poetico Dottor Claudio Costa, il preparatore atletico Carlo Casabianca, l’artista dei caschi Aldo Drudi, i membri della squadra che insieme a lui hanno reso possibile la vittoria del mondiale, il capo tecnico Aligi Deganello, il meccanico Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, l’allora direttore gestione ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Ad arricchire il racconto, le testimonianze e i ricordi di chi ha vissuto insieme a lui a cominciare dal padre, l’onnipresente Paolo, la storica fidanzata Kate Fretti, il compagno di mille sfide alla “cava”, nonché idolo e amico Valentino Rossi, il pilota Mattia Pasini amico d’infanzia e primo compagno di team ai tempi delle gare in minimoto, Carlo Pernat il manager delcon la “M” maiuscola, Paolo Beltramo, amico die storico inviato dai box, l’avversario più ostico lo spagnolo Alvaro Bautista, il poetico Dottor Claudio Costa, il preparatore atletico Carlo Casabianca, l’artista dei caschi Aldo Drudi, i membri della squadra che insieme a lui hanno reso possibile la vittoria del mondiale, il capo tecnico Aligi Deganello, il meccanico Sanzio “Malabrocca” Raffaelli, l’allora direttore gestione ...

Advertising

TV7Benevento : Motomondiale: SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema oggi e domani (2)... - TV7Benevento : Motomondiale: SIC, il film su Marco Simoncelli al cinema oggi e domani... - TgrRai : Anteprima nazionale a Riccione di SIC, documentario dedicato a Marco Simoncelli. Attraverso le testimonianze di col… - corsedimoto : MARCO SIMONCELLI - A Riccione è stato presentato in anteprima il docufilm 'SIC', il 28-29 dicembre in tutte le sale… - motosprint : Ieri a Riccione è andata in scena l’anteprima nazionale del docufilm '#SIC' ?? Ecco il racconto della serata e le pa… -