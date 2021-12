MotoGP | furto nel box di Di Giannantonio | rubate tre moto

(Di martedì 28 dicembre 2021) Non un Natale sereno per Fabio Di. Il pilota 23enne, che dalla prossima stagione scenderà in pista inin sella alla Gresini Racing, ha subito un bruttonel suo box. “Ragazzi mi hanno aperto il box. Se trovate in giro caschi, tute,mie si tratta della roba che mi è stata rubata, per favore contattatemi subito” è l’appello via Instagram dell’italiano. Diha anche pubblicato alcune foto delleche gli sono state sottratte, rinnovando l’invito a contattarlo qualora ci fossero informazioni utili. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #MotoGP, furto nel box di #DiGiannantonio: rubate tre moto - goto_motorcycle : RT @gponedotcom: Rubate tre moto a Fabio Di Giannantonio: l'appello sui social: Il pilota romano vittima di un furto durante le feste natal… - goto_motoGP : RT @gponedotcom: Rubate tre moto a Fabio Di Giannantonio: l'appello sui social: Il pilota romano vittima di un furto durante le feste natal… - gponedotcom : Rubate tre moto a Fabio Di Giannantonio: l'appello sui social: Il pilota romano vittima di un furto durante le fest… - corsedimoto : SOLITI IGNOTI - Furto nel garage di Fabio Di Giannantonio che esordirà in MotoGP nella stagione 2022. I ladri hanno… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP furto

Corse di Moto

Compresa la prima moto del Diggia con il 49 sul cupolino, il nuovo numero scelto per l'esordio incon il Team Gresini. Si tratta della moto con cui il pilota romano ha partecipato alla 100Km ...... " Fortunatamente il memoriale in sé è intatto, ma ildegli oggetti significa che qualcuno ha ...: Razali si scusa per le parole contro PetronasNon un Natale sereno per Fabio Di Giannantonio. Il pilota 23enne, che dalla prossima stagione scenderà in pista in MotoGp in sella alla Gresini Racing, ha subito un brutto furto nel suo box. “Ragazzi ...MotoGP: Il pilota romano vittima di un furto durante le feste natalizie, dal suo box sono state sottratte le sue moto da allenamento oltre ad alcuni capi di abbigliamento per allenarsi in pista ...