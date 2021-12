MotoGP, Francesco Bagnaia: “Vincere a Aragon mi ha cambiato, nel 2022 voglio il titolo con i consigli di Valentino Rossi” (Di martedì 28 dicembre 2021) Francesco “Pecco” Bagnaia si sta godendo le meritate vacanze in vista del ritorno in pista che avverrà con i consueti test pre-stagionali di febbraio. Per il portacolori della Ducati si andrà ad aprire un 2022 nel quale le aspettative saranno altissime. Dopo un finale di stagione di altissimo livello, con quattro vittorie nelle ultime sei uscite, infatti, il pilota torinese è visto da tutti gli addetti ai lavori come il primo rivale per il campione del mondo Fabio Quartararo, senza dimenticare, ovviamente, Marc Marquez, ancora alle prese con i ben noti problemi alla vista che lo stanno condizionando. “Pecco” Bagnaia si è concesso ad una bella intervista ad Autosport, nella quale si è raccontato a 360°, partendo da quanto accaduto dentro e fuori la pista nel suo 2021 e, soprattutto, puntando il mirino verso la ... Leggi su oasport (Di martedì 28 dicembre 2021)“Pecco”si sta godendo le meritate vacanze in vista del ritorno in pista che avverrà con i consueti test pre-stagionali di febbraio. Per il portacolori della Ducati si andrà ad aprire unnel quale le aspettative saranno altissime. Dopo un finale di stagione di altissimo livello, con quattro vittorie nelle ultime sei uscite, infatti, il pilota torinese è visto da tutti gli addetti ai lavori come il primo rivale per il campione del mondo Fabio Quartararo, senza dimenticare, ovviamente, Marc Marquez, ancora alle prese con i ben noti problemi alla vista che lo stanno condizionando. “Pecco”si è concesso ad una bella intervista ad Autosport, nella quale si è raccontato a 360°, partendo da quanto accaduto dentro e fuori la pista nel suo 2021 e, soprattutto, puntando il mirino verso la ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vincere a Aragon mi ha cambiato, nel 2022 voglio il titolo con i consigli di #ValentinoRossi” h… - OA_Sport : #MotoGP, Francesco #Bagnaia: “Vincere a Aragon mi ha cambiato, nel 2022 voglio il titolo con i consigli di… - automotorinews : ?? Nessun dubbio per Claudio Domenicali, ad #Ducati: Francesco #Bagnaia lotterà per il titolo nel 2022 #MotoGP - Tuttipazziperi1 : Per Bagnaia la via migliore è godersi ogni istante del week-end come faceva Rossi. - infoitsport : MotoGP, Claudio Calabresi sostituisce Francesco Guidotti come team manager in Pramac -