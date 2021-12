Moschea Beauvais chiusa 6 mesi, 'apologia della jihad' (Di martedì 28 dicembre 2021) La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusura della grande Moschea di Beauvais per un periodo di sei mesi a causa di sermoni che "incitano all'odio e alla violenza" e che "... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusuragrandediper un periodo di seia causa di sermoni che "incitano all'odio e alla violenza" e che "...

Ultime Notizie dalla rete : Moschea Beauvais Moschea Beauvais chiusa 6 mesi, 'apologia della jihad' La prefettura dell'Oise, zona a nord di Parigi, ha ordinato la chiusura della grande moschea di Beauvais per un periodo di sei mesi a causa di sermoni che "incitano all'odio e alla violenza" e che "fanno apologia della jihad". Lo ha annunciato la stessa prefettura. Il decreto, in data ...

Francia: chiusa per apologia della jihad la moschea di Beauvais Parigi, 28 dic 09:49 - La prefettura dell'Oise, dipartimento a nord di Parigi, ha imposto la chiusura della grande moschea di Beauvais per sei mesi per apologia...

