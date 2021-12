Morto di covid Mauro Da Mantova, il carrozziere no vax de “La Zanzara”: si vantava di fare l’untore (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta. È Morto per covid Maurizio Buratti, il carrozziere no vax di 61 anni, conosciuto come Mauro da Mantova. Era diventato popolare per essere un assiduo commentatore a La Zanzara, su Radio24. La morte è avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato dal 10 dicembre ma da tempo non rispondeva più alle cure. Era voluto andare a Verone, perché a Mantova, diceva, “sono tutti comunisti”. L’uomo, negazionista convinto, no vax della prima ora, si era vantato per radio di essere andato in un supermercato con 38 di febbre poco prima del ricovero. Aveva ostentato con orgoglio di essere andato a fare “l’untore”, girando tra le corsie nonostante la temperatura corporea. È ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) Non ce l’ha fatta. ÈperMaurizio Buratti, ilno vax di 61 anni, conosciuto comeda. Era diventato popolare per essere un assiduo commentatore a La, su Radio24. La morte è avvenuta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Borgo Trento di Verona, dove era ricoverato dal 10 dicembre ma da tempo non rispondeva più alle cure. Era voluto andare a Verone, perché a, diceva, “sono tutti comunisti”. L’uomo, negazionista convinto, no vax della prima ora, si era vantato per radio di essere andato in un supermercato con 38 di febbre poco prima del ricovero. Aveva ostentato con orgoglio di essere andato a”, girando tra le corsie nonostante la temperatura corporea. È ...

