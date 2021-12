Morte Hugo Maradona | la malattia dell’ex calciatore | le cause del decesso

(Di martedì 28 dicembre 2021) Ladia 13 mesi daldel fratello maggiore Diego: la, ledel. Poco prima dell’ora di pranzo, è arrivata la notizia che ha sconvolto nuovamente il mondo del calcio: è morto, fratello minore di Diegoed ex. Aveva 52 anni.classe 1969 è il fratello meno noto di Diego Armando, ma molti lo conoscono per i suoi trascorsi sportivi in Italia. Il giovanefu acquistato dal Napoli nel 1987 su sollecitazione di Diego e ceduto in prestito all’Ascoli. Ha anche giocato per il Rayo Vallecano, ...

QUELLO CHE SAPPIAMO Nessuno si aspettava la notizia delladiMaradona , avvenuta per arresto cardiaco , il classico infarto che purtroppo non regala avvisaglie a chi lo sta per subire, e ...Dal matrimonio sono nati tre figli: Nicole, Thiago e Melina, che vivono a Miami, doveha abitato e lavorato per molti anni. Dopo ladel fratello Diego, avvenuta il 25 novembre 2020 in ...NICOLA ZUCCARO - Un altro lutto ha funestato la famiglia Maradona. E' deceduto nella tarda mattinata di martedì 28 dicembre 2021 a Monte Procida (Napoli), all'età di 52 anni per un arresto cardiaco, H ...Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati in queste ore tramite social, anche Dalma Maradona ha voluto omaggiare suo zio Hugo, scomparso a Napoli questa mattina per alcuni problemi ...