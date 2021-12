Morta la scrittrice Keri Hulme | nel 1985 vinse il Booker Prize

(Di martedì 28 dicembre 2021) Si è spenta all’età di 74 anni lae poetessa neozelandese, salita alla ribalta grazie al romanzo The Bone People, pubblicato nel 1984., prima autrice neozelandese a vincere il prestigioso, èlunedì 27 dicembre nella sua casa di Waimate, nel Canterbury. Nata a Christchurch nel 1947 da madre di origini Maori e padre scozzese, aveva 74 anni. Per gran parte della vita ha vissuto a ?k?rito, piccolo insediamento sulla costa occidentale dell’Isola del Sud della Nuova Zelanda. (screenshot video)negli anni ha scritto diversi racconti e realizzato varie raccolte di poesie. È stato però il suo primo e unico romanzo, intitolato The Bone People, ad aggiudicarsi nel ...

Si è spenta all'età di 74 anni la scrittrice e poetessa neozelandese Keri Hulme, salita alla ribalta grazie al romanzo The Bone People.