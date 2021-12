Morì in cella dopo aver perso 25 chili | la famiglia accusa | Non venne curato

(Di martedì 28 dicembre 2021) commenta Agli addetti del carcere diceva che non riusciva a mangiare, ma loro pensavano che fingesse. Così è morto, alle Vallette di Torino , Antonio Raddi, 28 anni . All'ingresso inpesava 76 ...

Ultime Notizie dalla rete : Morì cella

All'ingresso inpesava 76 chili. Quando, sette mesi dopo, stroncato da un'infezione polmonare, di chili ne aveva persi 25 . Il caso, che risale al 30 dicembre 2019, data del decesso, è ora ...Antonio Raddi , detenuto nel carcere delle Vallette di Torino ,a 28 anni per una infezione ... Leggi anche Recluso al Mammagialla si impiccò in, ma non doveva stare lì La storia di Antonino ...