Morbidelli contro Bagnaia per il titolo | “Sfida in casa scomoda…”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021) Anno di grandi ritorni il 2022. Tra tutti quello di Franco, già di nuovo in sella a Misano, ma ora promosso al team factory Yamaha. Non facile la stagione MotoGP 2021 per lui, con duro infortunio al ginocchio, poi aggravatosi a Le Mans, costringendolo a saltare cinque Gran Premi. Un ritorno complicato, ma con la priorità principale di rimettersi in sella alla Yamaha M1. Sicuramente alte le aspettative a Tavullia, con latutta italiana Franco-Peccoattesa dai fan. Con unMoto 2 alle spalle per entrambi, vicecampioni in classe regina e cresciuti con Valentino Rossi, i due piloti della VR46 Academy metteranno così alla prova il loro rapporto. Lotta alla pari tra i due, amici nella vita e avversari in pista: “Unol’altro non ci ...