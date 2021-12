Molestie e discriminazione, risarcimento di 80 milioni alle dipendenti dell’azienda produttrice di League of Legends (Di martedì 28 dicembre 2021) La casa produttrice di videogiochi del calibro di League of Legends e Valorant, Riot Games, pagherà almeno 80 milioni di dollari di risarcimento dopo una action class mossa da 2.300 dipendenti che hanno accusato l’azienda di discriminazione e Molestie ai danni delle donne. Oltre a questa somma altri 20 milioni andranno via per le spese legali. Al di là del denaro, il cambiamento in azienda avverrà – almeno secondo quanto promesso – a livello fattuale: ci saranno una maggiore trasparenza salariale e tre anni di monitoraggio della situazione a opera di terze parti. LEGGI ANCHE >>> Activision Blizzard paga 18 milioni di dollari di risarcimento per le accuse di Molestie sessuali ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 28 dicembre 2021) La casadi videogiochi del calibro diofe Valorant, Riot Games, pagherà almeno 80di dollari didopo una action class mossa da 2.300che hanno accusato l’azienda diai danni delle donne. Oltre a questa somma altri 20andranno via per le spese legali. Al di là del denaro, il cambiamento in azienda avverrà – almeno secondo quanto promesso – a livello fattuale: ci saranno una maggiore trasparenza salariale e tre anni di monitoraggio della situazione a opera di terze parti. LEGGI ANCHE >>> Activision Blizzard paga 18di dollari diper le accuse disessuali ...

Dom_ross1 : RT @VanityFairIt: Domande come «Hai intenzione di avere un figlio?» o «Hai in mente di sposarti?» non si potranno più rivolgere alle donne… - VanityFairIt : Domande come «Hai intenzione di avere un figlio?» o «Hai in mente di sposarti?» non si potranno più rivolgere alle… - DonnaeLavoro : 'Il datore di #lavoro violerebbe la legge anche se licenziasse o riducesse lo stipendio di una #donna per matrimoni… - federicp39 : @Insodiosfatto @LisaDMona @The_Leegend99 felicità per questo, non riceverai mai molestie per essere un mbeca, nè vi… - codnewsitalia : TREYARCH ITA: Dopo Infinity Ward e Sledgehammer Games, anche Treyarch ha condannato i recenti avvenimenti che hanno… -