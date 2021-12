Mobilità, ok della Giunta di Caserta a nuove piste ciclabili (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La Giunta comunale di Caserta, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, ha approvato il progetto definitivo di realizzazione dell’asse ciclabile che collegherà corso Giannone con la biblioteca di via Laviano. L’intervento sarà realizzato con i 267mila euro di finanziamento ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto 12 agosto 2020 relativo alle “Risorse destinate a ciclovie urbane“), fondi destinati alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. Il progetto prevede una nuova ciclovia che andrà ad aggiungere ai percorsi ciclabili esistenti o in corso di realizzazione, collegando il centro di Caserta con la zona ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Lacomunale di, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, ha approvato il progetto definitivo di realizzazione dell’asse ciclabile che collegherà corso Giannone con la biblioteca di via Laviano. L’intervento sarà realizzato con i 267mila euro di finanziamento ottenuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Decreto 12 agosto 2020 relativo alle “Risorse destinate a ciclovie urbane“), fondi destinati alla progettazione e alla realizzazione di ciclostazioni e interventi concernenti la sicurezzacircolazione ciclistica cittadina. Il progetto prevede una nuova ciclovia che andrà ad aggiungere ai percorsiesistenti o in corso di realizzazione, collegando il centro dicon la zona ...

