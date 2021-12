Miriana Trevisan | la rivelazione dopo l’uscita di Biagio D’Anelli dalla Casa del Grande Fratello Vip

Advertising

GiuseppeporroIt : 'Mi ha detto ‘ti amo', Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli innamorati più che mai: le dichiarazioni (VIDEO) #gfvip… - infoitcultura : 'Squalificata subito': Miriana Trevisan infrange il regolamento, le prove schiaccianti - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan dopo l'eliminazione di Biagio D'Anelli rivela: 'Ha detto che mi ama, anche io… - zazoomblog : Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan non si trattengono più: “schifo” - #Biagio #D’Anelli #Miriana #Trevisan - milfland__ : RT @Alessia25515063: Vi piace Miriana Trevisan? #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Tutto è iniziato perché, durante la settimana aveva fatto una scenata di gelosia a Biagio che in puntata si è difeso dicendo: ": "Quante donne ci sono in questa casa? Si facesse ...Il noto opinionista è stato costretto a lasciare definitivamente la Casa di Cinecittà e interrompere così la sua frequentazione con la bellae Biagio D'Anelli ...GF Vip, Manuel Bortuzzo a Miriana Trevisan: "Sei sempre in mezzo, goditi la pace” Ieri sera è andata in onda un'altra puntata del Grande Fratello Vip 6. E ...L’eliminato della trentesima puntata è proprio l'opinionista pugliese protagonista di un discusso feeling con la soubrette campana ...