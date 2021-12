Miriana Trevisan incontenibile | si lascia andare a uno sfogo senza precedenti | “Mi fa schifo!”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Al GF VIPnon le manda certo a dire: questa volta se la prende con un’insospettabile compagno di gioco.(fonte mediasetplay)Negli ultimi tempi abbiamo visto emergere la personalità della gieffina, la bruna soubrette dai modi dolci e pacati. Dopo le polemiche sorte per la sua storia travagliata con Nicola Pisu, la concorrente si è dedicata alla conoscenza con Biagio D’Anelli, eliminato nella scorsa puntata. Relazione che le ha fruttato un acceso confronto con la compagna Katia Ricciarelli, che da sempre riserva dure critiche nei confronti del suo operato. LEGGI ANCHE>> “Te ne fo**i”:distrutta, l’ex gieffino non le manda a dire Non è con lei che si è scagliata, però, nelle ultime ...

Advertising

ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Miriana Trevisan si schiera con le Selassié contro Katia Ricciarelli #miriana #trevisan #schiera… - 100Business_ : Non avrei mai potuto essere amica di Miriana Trevisan. #gfvip - Antonel03057053 : RT @domenicomarock: Il tallone d'Achille di questa Soleil è Miriana Trevisan. È il suo incubo peggiore, la teme. Fa la bulla ma è deboliss… - RealGossipland : Miriana confessa a Katia di essersi innamorata di Biagio D'Anelli. LEGGI QUI - Federic37038675 : RT @Luisa95096148: Il 27 Novembre la Trevisan e Katia erano assieme al televoto. Manila: 'Vabbé fate rientrare Katia che tanto il resto...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Miriana Trevisan

Dopo l dal Grande Fratello Vip ,non riesce a darsi pace per il loro amore interrotto e si confida con Giucas Casella per cercare consiglio. Tra i tanti che provano a tranquillizzarla e la invitano a godersi l'...Andrea, Nicola e Biagio: prima si dichiarano a, poi vengono eliminati. L'eliminazione di Biagio D'Anelli dal Grande Fratello Vip ha un po' scossoperché, nonostante gli alti ed i bassi, si era innamorata di lui. Durante una pubblicità,si è avvicinata piagnucolando a Katia Ricciarelli che ha ascoltato il suo ...Al Grande Fratello Vip 6 vincono i look, luminosi e in perfetto mood natalizio: dal dorato di Valeria Marini al rosso di Miriana Trevisan.Patrizia Pellegrino, in una recente intervista a Marida Caterini ha parlato del suo sogno di poter un giorno partecipare a "Ballando".