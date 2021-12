MIO Italia lancia quattro proposte al Governo per scongiurare il collasso della ristorazione (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ristoranti, pizzerie, bar, pub e cocktail bar sono aperti. Ma è crisi, crisi nera, per il comparto Horeca. La gente ha paura e salta il rito del caffè o dell’aperitivo. Preferisce il tampone al cenone. Natale è stato un deserto e per Capodanno il telefono squilla, ma solo per le disdette. In questo contesto a tinte fosche, anche per l’entrata a gamba tesa del fisco, vorace come fossimo in pieno boom economico, MIO Italia lancia quattro proposte al Governo, da attuare immediatamente, per salvare il comparto della ristorazione”. Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità. Ecco le quattro proposte di MIO Italia per salvare ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 28 dicembre 2021) “Ristoranti, pizzerie, bar, pub e cocktail bar sono aperti. Ma è crisi, crisi nera, per il comparto Horeca. La gente ha paura e salta il rito del caffè o dell’aperitivo. Preferisce il tampone al cenone. Natale è stato un deserto e per Capodanno il telefono squilla, ma solo per le disdette. In questo contesto a tinte fosche, anche per l’entrata a gamba tesa del fisco, vorace come fossimo in pieno boom economico, MIOal, da attuare immediatamente, per salvare il comparto”. Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO, Movimento Imprese Ospitalità. Ecco ledi MIOper salvare ...

Advertising

NiNiktro : RT @azarialibera: Se anche qui in Italia esistesse un Ministero della Promozione della Virtù e Prevenzione del Vizio, (e sono presenti fior… - AntonellaColoru : RT @chiadegli: Bei tempi quando si applicava la ragioneria al mio campo di specializzazione, invece che al numero di morti che si è pronti… - CataniaToday : 'Mio Italia' protesta contro la stretta del Governo nei confronti dei pubblici esercizi - JeesJei : RT @Smartitina: I miei pretendono di cenare davanti a Stasera Italia. Ho chiesto se gentilmente possiamo evitare di guardare certi programm… - dragonerossoen1 : RT @ladyonorato: Questo il mio intervento di oggi in #plenaria al #parlamentoeuropeo a #Strasburgo, sulle violazioni dei #dirittiumani in #… -