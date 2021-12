Mini quarantena per chi ha il booster, "o rischio di paralisi" (Di martedì 28 dicembre 2021) Per questo i governatori lanciano l'idea di una Mini quarantena per chi ha ricevuto la terza dose del vaccino. Una proposta che e' gia' arrivata sul tavolo del governo e che sara' valutata dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 dicembre 2021) Per questo i governatori lanciano l'idea di unaper chi ha ricevuto la terza dose del vaccino. Una proposta che e' gia' arrivata sul tavolo del governo e che sara' valutata dal ...

Advertising

Cosi49Cosimo : @MariaAl28960990 Comunque già il fatto che hai scritto che 'rischia' ma non è in TI, si può dire che è grazie al va… - DicaG75 : Ma chi cazzo comanda in Italia!?? Il governo o il CTS???? - preuniop : La variante Omicron del virus SarsCoV2 registra già il 45% dei casi individuati (riferiti ai dati del 25 dicembre,… - ag_notizie : Arriva la mini-quarantena: cosa cambia per isolamento e tamponi - LucaPagani15 : @HuffPostItalia Una quarantena mini,senza una scorreggia di motivazione scientifica,SOLO E SOLTANTO PER DARE UN CON… -