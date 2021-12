Milano: sorpreso a spacciare in zona Stazione Centrale, arrestato (Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, 28 dic. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato un uomo di 36 anni, cittadino della Sierra Leone, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a spacciare droga in piazza Duca D'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale di Milano. L'uomo è stato controllato dagli agenti perché veniva avvicinato da diversi giovani, con i quali si allontanava per alcuni istanti. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana ed è stato arrestato. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021), 28 dic. (Adnkronos) - La polizia haun uomo di 36 anni, cittadino della Sierra Leone, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale,droga in piazza Duca D'Aosta, di fronte alladi. L'uomo è stato controllato dagli agenti perché veniva avvicinato da diversi giovani, con i quali si allontanava per alcuni istanti. Perquisito, è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish e circa 20 grammi di marijuana ed è stato

fanpage : È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimentica… - TitoDarca : RT @fanpage: È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimenticato in macch… - YuriMaker : RT @fanpage: È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimenticato in macch… - LucaCannone5 : RT @fanpage: È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimenticato in macch… - Bianca34874951 : RT @fanpage: È stato sorpreso nella Galleria del Centro Commerciale, al bar, senza green pass, e ha detto che lo aveva dimenticato in macch… -