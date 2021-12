Milano, l’iniziativa del tiktoker Kabi Lame per i senzatetto: “Se avete la possibilità di aiutare qualcuno che ha bisogno fatelo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha milioni di follower in tutto il mondo, li ha conquistati con le sue espressioni ormai leggendarie. Si tratta di Kabi Lame, origini senegalesi, una vita in Italia. A Milano la sua iniziativa benefica diventata un post su instagram. Nel video pubblicato sul canale si vedono lo stesso Lame e alcuni amici intenti a distribuire panettoni e vestiti alle persone senza dimora in giro per Milano. Accanto al video il commento: “è ora di usare il potere dei social per diffondere messaggi buoni e questo è il mio: se avete la possibilità di aiutare qualcuno che ha bisogno, allora fatelo”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Ha milioni di follower in tutto il mondo, li ha conquistati con le sue espressioni ormai leggendarie. Si tratta di, origini senegalesi, una vita in Italia. Ala sua iniziativa benefica diventata un post su instagram. Nel video pubblicato sul canale si vedono lo stessoe alcuni amici intenti a distribuire panettoni e vestiti alle persone senza dimora in giro per. Accanto al video il commento: “è ora di usare il potere dei social per diffondere messaggi buoni e questo è il mio: seladiche ha, allora”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

