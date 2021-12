Milano, esplosione in un palazzo di uffici: la procura apre un’inchiesta per incendio doloso (Di martedì 28 dicembre 2021) Milano, via Crespi. Nelle prime ore del giorno di Natale, nella sede degli uffici della società di assicurazioni Generali c’è stata un’esplosione. A causarla, sarebbe stata una donna 43enne di origine brasiliana. La palazzina non ha subito danni strutturali e l’edificio, alle 5 di mattino del 25 dicembre, era praticamente deserto. L’unica a essere rimasta ferita – gravemente – è stata la presunta attentatrice. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso, con il corpo pieno di ustioni, è indagata per incendio doloso: accanto alla donna agonizzante sono state rinvenute due taniche di benzina. La pm Roberta Amadeo ha aperto un fascicolo per approfondire il movente del gesto. Al momento l’ipotesi più plausibile è che la donna abbia voluto compiere una vendetta contro l’ex fidanzata che, come lei, ... Leggi su open.online (Di martedì 28 dicembre 2021), via Crespi. Nelle prime ore del giorno di Natale, nella sede deglidella società di assicurazioni Generali c’è stata un’. A causarla, sarebbe stata una donna 43enne di origine brasiliana. La palazzina non ha subito danni strutturali e l’edificio, alle 5 di mattino del 25 dicembre, era praticamente deserto. L’unica a essere rimasta ferita – gravemente – è stata la presunta attentatrice. Trasportata in codice rosso al pronto soccorso, con il corpo pieno di ustioni, è indagata per: accanto alla donna agonizzante sono state rinvenute due taniche di benzina. La pm Roberta Amadeo ha aperto un fascicolo per approfondire il movente del gesto. Al momento l’ipotesi più plausibile è che la donna abbia voluto compiere una vendetta contro l’ex fidanzata che, come lei, ...

