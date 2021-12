Milan | si continua a monitorare Muriel | la situazione

(Di martedì 28 dicembre 2021) Per un attaccante che arriva un altro potrebbe partire in casa Atalanta. Infatti, i destini di Jereme Boga e di Luissembrano essere incrociati. L’ex Sassuolo è appena arrivato a Bergamo mentresi allontana.Atalanta Calciomercato Il colombiano infatti, con l’arrivo di Boga, perderebbe ulteriori posizioni nelle gerarchie di Gasperini, tanto da pensare all’addio in questa finestra di mercato. Secondo il Corriere dello Sport, Luisvorrebbe giocare di più e per questo sarebbe disposto a valutare nuove offerte, che per il momento però non sono arrivate. L’Atalanta valuta il calciatore intorno ai 25 milioni e a seguire gli sviluppi di questo possibile ed imminente divorzio sembra esserci il, alla ricerca di un rinforzo proprio nel reparto offensivo. Ilaria Pacilio

ASCOLTA Mercato, tra le opzioni per difesa va tenuta in grande considerazione anche quella legata ad Attila Szalai: le ultime sul centrale Ila scandagliare il mercato in vista di gennaio, quando sarà necessario reperire un rinforzo in difesa per ovviare all'infortunio di Simon Kjaer, fuori per tutta la stagione per l'...Muriqi ('94, due gol in 48 presenze) alla sua seconda stagione in biancocelestea deludere ...in Italia oltre che quelle di Verona e Roma ha vestito anche le maglie di Fiorentina e...La dirigenza del Milan, chiaramente, è a lavoro anche per rinnovare i contratti, in scadenza il prossimo 30 giugno, di Franck Kessie e Alessio Romagnoli. La situazione più critica appare essere quella ...L'Inter pensa a Lucas Digne per la fascia, il Milan ad Abdou Diallo per la difesa e Lorenzo Insigne medita di trasferirsi da Napoli a Toronto ...