Milan, pochi tiri in porta e troppi fuorigioco: Pioli al lavoro (Di martedì 28 dicembre 2021) Il Milan di Stefano Pioli crea molto. Ma spesso la mira è sbagliata. Bisogna studiare il modo per non finire sempre in offside. Più velocità? Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Ildi Stefanocrea molto. Ma spesso la mira è sbagliata. Bisogna studiare il modo per non finire sempre in offside. Più velocità?

Milan, pochi tiri in porta e troppi fuorigioco: Pioli al lavoro Pianeta Milan Il toscano dell'anno: vota il nostro sondaggio Scegli il personaggio che preferisci nella 'rosa' dei toscani che hanno fatto qualcosa di significativo, nei campi più svariati, in questo 2021 ...

Milan, Botman il sogno che costa troppo: le alternative sono Diallo e Szalai Una terza strada porta a Szalai del Fenerbahce, che piace molto anche al Napoli. Per questo Maldini e Massara si sono mossi anche per chiedere informazioni al PSG per Abdou Diallo, per cui i parigini ...

