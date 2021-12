Milan, Pioli sorride: quattro recuperi per la gara contro la Roma (Di martedì 28 dicembre 2021) Per Milan-Roma del prossimo 6 gennaio 2022 il tecnico rossonero Stefano Pioli avrà a disposizione la squadra quasi al completo. Il punto Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Perdel prossimo 6 gennaio 2022 il tecnico rossonero Stefanoavrà a disposizione la squadra quasi al completo. Il punto

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Infortuni? Abbiamo alzato il livello di prevenzione e recupero. Il numero d'infortuni muscolari a novembre… - PianetaMilan : .@acmilan, #Pioli sorride: quattro recuperi per la gara contro la @OfficialASRoma - #Calcio @SerieA #SerieA… - MilanLiveIT : #Milan, allenamenti come 'videogame' ?? Ecco come #Pioli ha impostato lo smart-working di Natale ?? - MilanPress_it : 4 recuperi per #Pioli in vista di #MilanRoma ?? - MilanPress_it : #Milan in DAD per un gennaio da protagonista ?? -