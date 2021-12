Milan, Ambrosini: “Tonali? Sembra giochi il fratello, quello molto bravo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della crescita impressionante di Sandro Tonali in questa stagione Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 dicembre 2021) Massimo, ex centrocampista del, ha parlato della crescita impressionante di Sandroin questa stagione

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Ambrosini: “#Tonali? Sembra giochi il fratello, quello molto bravo” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Ambrosini: «Sono convinto che il #Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Ambrosini: «Sono convinto che il #Milan lotterà fino alla fine per lo scudetto» - sportli26181512 : Ambrosini: 'Il Milan è al completo con Ibrahimovic e Giroud in attacco. Messias sarà importante': Intervenuto ai mi… - Frances13758250 : RT @PianetaMilan: #Ambrosini: “#Kessie, il #Milan non è inferiore a chi ti offre ingaggio più alto” #ACMilan #SempreMilan -