(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “IlLamorgese dovrebbe cambiare intestazione al dicastero che guida. Da Interno a Invasione. Non diversamente si può qualificare il suo operato in questi anni di governo, un quotidiano resoconto di via libera ad approdi di navi carichi di”. Lo afferma Fabio, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Migranti: Rampelli, 'Lamorgese ministro dell'Invasione'... - Leonida62 : RT @unoenessunoe: I dogmi ideologici, i migranti economico, così parla la destra fascista italiana (quella che anche i giornali della borgh… - unoenessunoe : I dogmi ideologici, i migranti economico, così parla la destra fascista italiana (quella che anche i giornali della… - rumarno2 : Rampelli mi trova d'accordo solo sulla gestione dei 'migranti'Non si fa entrare chiunque in Italia ben sapendo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Rampelli

La Sicilia

... quello sulla transizione ecologica, quello sui, quello sulla necessità di una riforma ... Procaccini,, Rampini e Descalzi, tutti uomini. Come se la transizione ecologica non ......(FDI): "Poco elegante questo dibattito mentre Mattarella è ancora in carica' Si è sposata ... Nel 2012 i talebani tentarono di ucciderla Carica altri Link utili, è caos al confine tra ...Roma, 28 dic. “Il ministro Lamorgese dovrebbe cambiare intestazione al dicastero che guida. Da Interno a Invasione. Non diversamente si può qualificare il suo o ...