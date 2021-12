Migranti, le Ong vincono ancora: 558 in arrivo ad Augusta. Rampelli: «Lamorgese ministro dell’Invasione» (Di martedì 28 dicembre 2021) I 558 Migranti a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, sbarcheranno ad Augusta, assegnata come porto sicuro. La notizia, divulgata dall’agenzia di stampa Adnkronos, è stata poi confermata dallo stesso team di Msf a bordo della nave, che si è compiaciuto della decisione «perché è un passo molto importante e perché la Libia non è un porto sicuro». Che Msf puntasse a questo, del resto, è stato chiaro fin da subito dopo il salvataggio in mare, avvenuto nei giorni immediatamente prima Natale e sulle cui modalità, però, pesano tutti i dubbi che riguardano le operazioni del genere condotte dalle Ong. Msf esulta per il via libera allo sbarco dei 558 Migranti A bordo della nave, tra i 558 Migranti, ci sono 145 minori, di cui l’80% non accompagnati, e 3 donne incinte. Molti, ha riferito ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 dicembre 2021) I 558a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, sbarcheranno ad, assegnata come porto sicuro. La notizia, divulgata dall’agenzia di stampa Adnkronos, è stata poi confermata dallo stesso team di Msf a bordo della nave, che si è compiaciuto della decisione «perché è un passo molto importante e perché la Libia non è un porto sicuro». Che Msf puntasse a questo, del resto, è stato chiaro fin da subito dopo il salvataggio in mare, avvenuto nei giorni immediatamente prima Natale e sulle cui modalità, però, pesano tutti i dubbi che riguardano le operazioni del genere condotte dalle Ong. Msf esulta per il via libera allo sbarco dei 558A bordo della nave, tra i 558, ci sono 145 minori, di cui l’80% non accompagnati, e 3 donne incinte. Molti, ha riferito ...

