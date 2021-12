Mick Schumacher ambizioso: “Obiettivo la zona-punti” (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovo inizio per tutti questo 2022. Alte le aspettative per l’imminente prossima stagione F1 e altrettanto forte la determinazione dei team, pronti più che mai a mettersi in gioco. Decisamente alta la posta, dal dominio ambito da Red Bull e Mercedes, al ritorno all’antico primato sognato da Ferrari e McLaren, all’Obiettivo generale di dare assetto nuovo alle gerarchie precedenti. Con il campionato tuttavia ancora alle porte, al momento sono possibili solo previsioni, sperando in un anno che possa rivelarsi rivoluzionario. Tra tutti, un Mick Schumacher certo non poco ambizioso, ora riserva insieme ad Antonio Giovinazzi della Scuderia Ferrari. Un sogno in rosso quello del giovane pilota, già proiettato sui brillanti risultati da raggiungere nel 2022. Ambizione senza limiti: Mick ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 dicembre 2021) Un nuovo inizio per tutti questo 2022. Alte le aspettative per l’imminente prossima stagione F1 e altrettanto forte la determinazione dei team, pronti più che mai a mettersi in gioco. Decisamente alta la posta, dal dominio ambito da Red Bull e Mercedes, al ritorno all’antico primato sognato da Ferrari e McLaren, all’generale di dare assetto nuovo alle gerarchie precedenti. Con il campionato tuttavia ancora alle porte, al momento sono possibili solo previsioni, sperando in un anno che possa rivelarsi rivoluzionario. Tra tutti, uncerto non poco, ora riserva insieme ad Antonio Giovinazzi della Scuderia Ferrari. Un sogno in rosso quello del giovane pilota, già proiettato sui brillanti risultati da raggiungere nel 2022. Ambizione senza limiti:...

Advertising

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - SkySportF1 : Mick Schumacher sarà il pilota di riserva della Ferrari: l'annuncio di Binotto #SkyMotori #F1 #Formula1 - ansacalciosport : Mick Schumacher, sogno lottare per campionato nel 2022. Tedesco Haas: se non lo volessi non sarei portato per Formu… - Foodef11 : Schumi jr: 'Ecco cosa ho ereditato da papà. Il 2022? Voglio meritarmi un top team' -