Michela Persico e Rugani, cena “subacquea”: la foto è esilarante (Di martedì 28 dicembre 2021) La giornalista Michela Persico e il difensore della Juventus Rugani si concedono una lunga vacanza alle Maldive e una cena del tutto stravagante. Daniele Rugani insieme a sua moglie Michela… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 28 dicembre 2021) La giornalistae il difensore della Juventussi concedono una lunga vacanza alle Maldive e unadel tutto stravagante. Danieleinsieme a sua moglie… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Cerasuolo su BlogLive.it.

Advertising

ParliamoDiNews : Michela Persico, il lato B mostruoso della star della tv italiana: uno scatto da urlo – Libero Quotidiano #michela… - Sexyassfuck69 : RT @dea_channel: una corsetta con la divina Michela Persico e le sue amiche - zazoomblog : Michela Persico il bikini è striminzito: si vede troppo l’occhio cade proprio lì - #Michela #Persico #bikini - Sport_Fair : Imprevisto per Lady #Rugani Michela #Persico finisce in ospedale alle Maldive Nulla di grave per fortuna - elvaquero_24 : ultima storia ig di Michela Persico, questa fa la “giornalista” e non sa nemmeno l’inglese, mi rifiuto di respirare… -