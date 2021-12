(Di martedì 28 dicembre 2021) . In molti lo paragonano al figlio Mick, reduce dalla prima stagione in F1 Gli esordi diin Formula 1 furono subito straordinari. Il talento di Kerpen si mise subito in mostra con la Jordan alla prima gara, nel Gran Premio del Belgio a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mick Schumacher, figlio di Michael, sarà uno dei piloti di riserva della Ferrari nella stagione 2022 di Formula 1,… - Eurosport_IT : Un nuovo Schumacher in Ferrari ?? Mick, figlio di Michael, la prossima stagione avrà un doppio ruolo nel Mondiale… - ishka_iz : Il regalo più bello di questo Natale è di Raiplay, Michael Schumacher raccontato da Luca Cordero di Montezemolo, be… - MontiFrancy82 : La tredicesima puntata di #OssidiSeppia quello che ricordiamo”, dal 28 dicembre su @RaiPlay regala un ritratto ined… - SMSNEWSOFFICIAL : La tredicesima puntata di #OssidiSeppia quello che ricordiamo”, dal 28 dicembre su @RaiPlay regala un ritratto ined… -

Ultime Notizie dalla rete : Michael Schumacher

Chi altro conosciamo con queste caratteristiche? Ayrton Senna e, per citarne solo alcuni. In tutta onestà, Lewis è stato in grado di vincere una quantità incredibile di campionati ...Chi altro conosciamo con queste caratteristiche? Ayrton Senna e, per citarne solo alcuni. In tutta onestà, Lewis è stato in grado di vincere una quantità incredibile di campionati ...Michael Schumacher, nuovo annuncio ufficiale: i tifosi stentano a crederci. I paragoni con il figlio Mick continuano a susseguirsi ...Max Verstappen e Lewis Hamilton sono stati loro gli indiscussi protagonisti del campionato del mondo di F1 dall’inizio alla fine della stagione. Il 2021 ha senza dubbio esaltato in diverse circostanze ...