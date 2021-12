Mia moglie è un fantasma: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di martedì 28 dicembre 2021) Mia moglie è un fantasma: trama, cast e streaming del film Questa sera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Mia moglie è un fantasma (Blithe Spirit), film del 2020 diretto da Edward Hall. La pellicola è tratta dalla commedia di Noël Coward Spirito allegro, già riadattata da David Lean nel film omonimo del 1945. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Per documentarsi in preparazione di un libro che intende scrivere, Charles Condomine partecipa a una seduta spiritica condotta dall’eccentrica sensitiva Madame Arcati. Benché Charles con sua moglie Ruth e i loro ospiti, i coniugi Bradman, siano decisamente scettici sull’esperimento. Charles sente la voce della sua prima moglie defunta, Elvira, ... Leggi su tpi (Di martedì 28 dicembre 2021) Miaè un: trama, cast e streaming delQuesta sera, 28 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Miaè un(Blithe Spirit),del 2020 diretto da Edward Hall. La pellicola è tratta dalla commedia di Noël Coward Spirito allegro, già riadattata da David Lean nelomonimo del 1945. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Per documentarsi in preparazione di un libro che intende scrivere, Charles Condomine partecipa a una seduta spiritica condotta dall’eccentrica sensitiva Madame Arcati. Benché Charles con suaRuth e i loro ospiti, i coniugi Bradman, siano decisamente scettici sull’esperimento. Charles sente la voce della sua primadefunta, Elvira, ...

