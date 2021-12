“Mi ha fatto male”. GF Vip, delusione e tristezza per Manila Nazzaro: “Proprio lui, non me l’aspettavo” (Di martedì 28 dicembre 2021) Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia è finita al centro della discussione per lo scontro con le sorelle Selassiè in particolare per la discussione con Lulù che non rispetta i turni di cucina e di pulizia e per aver letto gli attacchi nei suoi confronti da parte di Clarissa. Manila Nazzaro e Lulù Selassiè non se le sono mandate a dire. “Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene”, ha detto la principessa. Dopo questa frase è arrivata la risposta di Manila Nazzaro: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”. Non bastasse questo, è arrivato il post di fuoco scritto da ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 28 dicembre 2021)è stata una delle protagoniste dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. L’ex Miss Italia è finita al centro della discussione per lo scontro con le sorelle Selassiè in particolare per la discussione con Lulù che non rispetta i turni di cucina e di pulizia e per aver letto gli attacchi nei suoi confronti da parte di Clarissa.e Lulù Selassiè non se le sono mandate a dire. “Io sono una delle poche che alla fine pulisce pure bene”, ha detto la principessa. Dopo questa frase è arrivata la risposta di: “Per me è una modalità di rispetto cercare di guidare anche i nuovi. Ci abbiamo messo tre mesi per far funzionare le cose, mica mi diverto a dire come devono essere fatte le cose”. Non bastasse questo, è arrivato il post di fuoco scritto da ...

